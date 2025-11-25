Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Referat Volksmusik erhält Schwegelsammlung
Insgesamt 35 Instrumente

Referat Volksmusik erhält Schwegelsammlung

Dienstag, 25. November 2025 | 09:55 Uhr
Diese Instrumente sollen nach ihrer Katalogisierung auch Musikschulen zur Verfügung gestellt werden: Es ist die Schwegel-Sammlung der Lehrerin und Volksmusikantin Annja Bartlmä, die nach ihrem Tod an das Referat Volksmusik in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule übergeben wurde.
LPA/Referat Volksmusik in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Das Referat Volksmusik in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule versteht sich nicht nur als Partner im Bildungsbereich, um Musiktraditionen zu vermitteln, sondern ist auch Informations- und Dokumentationsstelle für alle regionalen musikalischen Erscheinungsformen mit einer Fachbibliothek und einem Archiv. Jetzt wurde der Bestand durch eine besondere Schenkung erweitert und bereichert: Nach dem Tod von Annja Bartlmä, Lehrerin an der Musikschule in Bruneck und begeisterte Volksmusikantin, wurden ihre Schwegel-Sammlung sowie Notenliteratur und eine umfangreiche Sammlung von Langspielplatten an das Referat Volksmusik übergeben.

“Wir sind immer sehr dankbar, wenn uns Noten, Handschriften, Tondokumente oder auch Instrumente übergeben werden, die leider sonst oft auch entsorgt würden. Es ist unsere Aufgabe, wertvolle Zeugnisse musikalischer Volkskultur zu bewahren und öffentlich zugänglich zu machen”, erklärt Manuela Cristofoletti, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Referat Volksmusik.

Die Schwegel-Sammlung von Annja Bartlmä umfasst 35 Instrumente in den verschiedensten Stimmungen, von der tiefen G-Schwegel bis hin zur hohen C-Schwegel. Vorwiegend handelt es sich um sogenannte “Hausmusik-Schwegeln” aus der Hand des bekannten Kärntner Orgelbauers Hausa Schmidl (1905-1999). Es befinden sich darunter aber auch selbstgebaute Einzelstücke.

“Die Instrumente sind im Referat Volksmusik ausgestellt, sie werden jetzt katalogisiert und in den Bestand eingearbeitet”, berichtet Manuela Cristofoletti. “Damit die Schwegeln nicht nur Ausstellungsstücke bleiben, werden wir sie Musikschulen sowie anderen interessierten musikalischen Ausbildungsstätten und Vereinen anbieten und zur Verfügung stellen, die sie für spezifische Projekte oder Musikensembles brauchen und einsetzen möchten.”

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Kommentare
108
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
65
Venedig verbannt Greta Thunberg
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
50
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Kommentare
40
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
34
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 