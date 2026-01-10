Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ambros trauert um Manager: “Werde immer an dich denken”
Wolfgang Ambros ist in tiefer Trauer

Ambros trauert um Manager: “Werde immer an dich denken”

Samstag, 10. Januar 2026 | 14:25 Uhr
Wolfgang Ambros ist in tiefer Trauer
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
Von: apa

Wolfgang Ambros hat der Tod seines langjährigen Managers Peter Fröstl wie “ein Faustschlag” getroffen. “Im Moment ist da nur großer Schmerz. Und Sprachlosigkeit”, schrieb er auf Social Media. Fröstl sei 40 Jahre lang sein enger Wegbegleiter gewesen, der sich um alles – auch weit über das Musikmachen hinaus – gekümmert habe. Die Nachricht von seinem Ableben Mitte Dezember sei unerwartet gekommen. Worte zu finden, habe seine Zeit gebraucht.

“Ich werde immer an dich denken!”, schrieb Ambros. Und: “Es wird weitergehen. Weil’s ja muss, soll und will.” Fröstl wurde 65 Jahre alt. Er war neben Ambros in seiner Karriere auch anderen Größen der heimischen Musikszene wie der Ersten Allgemeinen Verunsicherung oder Rainhard Fendrich eng verbunden.

