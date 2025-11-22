Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Comedy-Star Eddie Murphy wird für sein Lebenswerk geehrt
Würdigung mit dem "AFI Life Achievement Award" für April 2026 geplant

Comedy-Star Eddie Murphy wird für sein Lebenswerk geehrt

Samstag, 22. November 2025 | 07:41 Uhr
Von: APA/dpa

“Beverly Hills Cop”, “Der Prinz aus Zamunda”, “Der verrückte Professor”: Hollywoods Star-Komiker Eddie Murphy (64), der in zig Blockbustern mitspielte, soll für sein Lebenswerk einen renommierten Preis erhalten. Die Würdigung mit dem “AFI Life Achievement Award” sei für April 2026 geplant, teilte das American Film Institute (AFI) mit. Die Gala wird im Dolby Theatre in Hollywood gefeiert, wo traditionell die Oscars vergeben werden.

“Eddie Murphy ist eine amerikanische Ikone”, schrieb Star-Produzentin Kathleen Kennedy, Vorsitzende des AFI-Kuratoriums, in einer Mitteilung. Über fünf Jahrzehnte hinweg habe er in Film, Fernsehen und Stand-up-Comedy enorme Vielseitigkeit gezeigt.

Der seit 1973 vergebene AFI Life Achievement Award geht an Personen, deren Arbeit die amerikanische Filmkunst bereichert hat. Zu früheren Preisträgern gehören Meryl Streep, Morgan Freeman, Sean Connery, Michael Douglas, Jane Fonda, Steven Spielberg, George Clooney, Denzel Washington und Nicole Kidman. Zuletzt wurde Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola geehrt.

Karrierestart mit Stand-up-Comedy

Murphy begann seine Karriere mit 19 Jahren als Komiker bei der Satire-Show “Saturday Night Live”, die auch für Kollegen wie Dan Aykroyd, Billy Crystal und Bill Murray ein Trittbrett war. Ab den 1980er-Jahren war er der Star in Comedy-Blockbustern wie “Die Glücksritter”, “Beverly Hills Cop”, “Der Prinz aus Zamunda”, “Der verrückte Professor” und “Dr. Dolittle”. Mit der Vertonung eines Esels in der Animations-Serie “Shrek” verdiente der Komiker weitere Millionen dazu.

Als Nebendarsteller in “Dreamgirls” (2007) verdiente sich Murphy eine Oscar-Nominierung. In dem Filmmusical über den Aufstieg und Fall schwarzer Soulsängerinnen in den 60er Jahren glänzte der Komiker als drogenabhängiger Sänger James “Thunder” Early. Den Oscar bekam er letztlich zwar nicht, dafür aber eine Golden-Globe-Trophäe. Zuletzt hatte er 2020 Globe-Chancen als bester Hauptdarsteller in der biografischen Komödie “Dolemite Is My Name”, in der er die Comedy-Legende Rudy Ray Moore spielte.

