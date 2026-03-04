Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Mehrheit sieht KI-Übersetzung im Krankenhaus kritisch
Mehrheit sieht KI-Übersetzung im Krankenhaus kritisch

Mittwoch, 04. März 2026 | 07:10 Uhr
Bozen – Die Diskussion um KI-gestützte Echtzeit-Übersetzungen im Südtiroler Gesundheitswesen bewegt – und spaltet. Das zeigt die Spontanbefragung von Südtirol News von vergangener Woche deutlich.

Hintergrund ist die Debatte im Südtiroler Landtag über den möglichen Einsatz von Kopfhörern mit automatischer Übersetzungsfunktion in Krankenhäusern und bei Hausärzten. Die Geräte sollen – testweise und auf freiwilliger Basis – helfen, Sprachbarrieren im Arzt-Patienten-Gespräch zu überwinden, ohne die gesetzlich verankerte Zweisprachigkeit auszuhöhlen.

Klare Mehrheit gegen den Einsatz

Insgesamt beteiligten sich über 1.500 Leserinnen und Leser an der Abstimmung. Das Ergebnis fällt eindeutig aus: 59 Prozent sagen: “Nein, das birgt zu viele Risiken.” 41 Prozent halten KI-Übersetzungen für “eine sinnvolle Unterstützung”. Damit überwiegt die Skepsis klar.

Zwischen Pragmatismus und Bedenken

Befürworter argumentieren, dass KI-Tools gerade angesichts des Ärztemangels und internationaler Personalrekrutierungen eine pragmatische Lösung sein könnten. Kritiker hingegen warnen vor möglichen Übersetzungsfehlern, sensiblen Datenschutzfragen und einer schleichenden Aushöhlung sprachlicher Rechte.

Im Kommentarbereich zeigte sich ein ähnliches Meinungsbild. @Stadtler schreibt: “Die Skeptiker haben die KI höchstwahrscheinlich noch nicht ausprobiert. Übersetzt besser als die meisten Ärzte.”

@Gredner hat Bedenken: “Die Kritiker haben vollkommen Recht. Den meisten ist gar nicht bewusst, dass all diese KI-Dienste die sensiblen Daten in Echtzeit an Server nach Amerika schicken, wo ALLES aufgezeichnet wird. Der Datenschutz wird mit Füßen getreten. Zudem machen wir uns abhängig von diesen Diensten.”

Dem widerspricht @JurisDoctor: “Man muss nicht ChatGPT und Co nutzen. Erstens gibt es auch komplett europäische Anbieter, zweitens könnte man, wenn man das ernst nimmt, das Sprachmodell auch lokal für Südtirol in Bozen laufen lassen. Die Algorithmen sind dank OpenAI inzwischen frei verfügbar.”

