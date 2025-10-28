Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs
Amazon baut wegen KI in Verwaltung um

Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 16:44 Uhr
Amazon baut wegen KI in Verwaltung um
APA/APA/dpa/Wolf von Dewitz
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der weltgrößte Online-Händler Amazon streicht rund 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Das Unternehmen erklärte den Abbau in einer Mitteilung am Dienstag mit Änderungen in der Organisation. Unter anderem das “Wall Street Journal” berichtete unter Berufung auf informierte Personen, von dem Abbau könnten bis zu 30.000 Jobs in mehreren Wellen betroffen sein.

Amazon verwies in der Mitteilung darauf, dass gleichzeitig neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen geschaffen würden. Die meisten betroffenen Beschäftigten sollen zudem 90 Tage Zeit bekommen, sich im Unternehmen nach anderen Positionen umzusehen.

Umbau für KI

Amazon warf selbst die Frage auf, warum man zu Kürzungen greife, während die Geschäfte gut liefen. Man dürfe nicht vergessen, dass die Welt sich rasch verändere, hieß es als Antwort. Der Konzern verwies auf die aktuellen Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, die schnellere Innovationen erlaubten. Deshalb müsse man sich als Unternehmen möglichst schlank aufstellen.

Schon seit Monaten wird darüber diskutiert, ob KI-Software wie ChatGPT oder Claude von dem von Amazon unterstützten Entwickler Anthropic viele Bürojobs überflüssig machen könnte. Denn die Programme können nach Darstellung der Entwicklerfirmen zum Teil im Alleingang Wissensaufgaben erledigen und Verwaltungsprozesse automatisieren.

“Mehrere Hundert” Mitarbeiter in Österreich

Der US-Konzern hat in Österreich nach eigenen Angaben fünf Logistik- bzw. Verteilerzentren. Eine genaue Zahl von direkt bei Amazon angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich nennt das Unternehmen nicht. Auf der Homepage heißt es “mehrere Hundert” – laut einem ÖGB-Bericht vom Jänner sind es 700 Arbeiter und 15 Angestellte. Eine APA-Anfrage an Amazon zu dem geplanten Stellenabbau blieb bisher unbeantwortet.

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Bitte keine Leggings”
Kommentare
36
“Bitte keine Leggings”
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Kommentare
32
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Kommentare
30
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
30
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Kommentare
27
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Anzeigen
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 