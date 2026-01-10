Zwei neue Ziele in Griechenland

Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps baut ihr Angebot im Sommerflugplan 2026 weiter aus. Neu aufgenommen werden die beiden griechischen Destinationen Preveza und Thessaloniki, die künftig direkt ab Bozen angeflogen werden. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Insgesamt setzt SkyAlps im kommenden Sommer auf ein breites Angebot an Mittelmeer- und Städtedestinationen. Ab Mitte Mai 2026 werden wieder Verbindungen nach Olbia und Cagliari auf Sardinien, Catania auf Sizilien, Lamezia Terme in Kalabrien sowie Brindisi in Apulien angeboten. Auch die spanischen Ziele Ibiza und Menorca bleiben im Programm.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt weiterhin auf Griechenland. Neben den bereits bekannten Zielen Korfu und Kefalonia kommen mit Preveza und Thessaloniki zwei weitere Destinationen hinzu. Laut SkyAlps reagiert das Unternehmen damit auf die hohe Nachfrage aus Nord- und Südtirol.

Günstigere Einstiegspreise und Familienrabatte

SkyAlps kündigt zudem niedrigere Einstiegspreise für früh gebuchte Tickets an. Familien profitieren weiterhin von Vergünstigungen: Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren erhalten im Sommer 2026 50 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis (exklusive Steuern), Kleinkinder unter zwei Jahren fliegen kostenlos mit.

Nach Angaben der Airline wurden damit bereits elf Meeresdestinationen erstmals direkt ab Bozen in das Flugprogramm aufgenommen.

Dresden bleibt auch im Sommer im Programm

Neben den klassischen Urlaubszielen setzt SkyAlps auch auf Städtereisen. Die Verbindung nach Dresden wird nicht nur im Winter, sondern auch in der Sommersaison fortgeführt. Damit soll der touristische Austausch zwischen Südtirol und Sachsen weiter gestärkt werden.

Über 20 Destinationen ab Bozen

Insgesamt umfasst der Sommerflugplan 2026 über 20 Direktverbindungen ab Bozen, darunter Ziele wie Berlin, Düsseldorf, Hamburg, London-Gatwick sowie mehrere Städte in Deutschland, Italien, Spanien, Griechenland und Belgien. Die einzelnen Routen werden je nach Destination ein- bis mehrmals pro Woche bedient.

Alle Flüge sind laut SkyAlps ab sofort buchbar.

SkyAlps wurde 2021 gegründet und hat ihren Sitz am Flughafen Bozen. Die Fluggesellschaft betreibt ausschließlich DASH-8 Q-400-Turboprop-Flugzeuge mit bis zu 76 Sitzplätzen.