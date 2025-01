Die 82. Golden Globes werden vergeben

Die Globes werden in 27 Film- und TV-Sparten vergeben

Von: APA/dpa

In wenigen Stunden werden in Beverly Hills die Gewinner der Golden-Globe-Awards bekannt gegeben. Die Trophäen werden am Sonntagabend (Ortszeit/Montag 2.00 Uhr MEZ) zum 82. Mal verliehen. Zahlreiche Promis, darunter Demi Moore, Sharon Stone, Elton John, Colin Farrell und Michael Keaton werden als Moderatorinnen und Moderatoren auf der Bühne stehen und die Preise verteilen.

Unter den Nominierten, die zu der Globe-Gala erwartet werden, sind Stars wie Selena Gomez, Ariana Grande, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Ralph Fiennes, Adrien Brody, Timothée Chalamet und Daniel Craig.

Vatikan-Thiller “Konklave” von Edward Berger sechsfach nominiert

Sechsfach nominiert ist der Vatikan-Thriller “Konklave” des österreichisch-schweizerischen Oscar-Preisträgers Edward Berger (“Im Westen nichts Neues”). Bergers Film über Intrigen und Machtkämpfe bei der Kür eines neuen Papstes ist einer von sechs Kandidaten in der Top-Sparte “Bestes Drama”. Dort tritt auch “September 5” des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum über das Olympia-Attentat 1972 in München an.

Als Favorit zieht allerdings der Musical-Krimi “Emilia Pérez” des französischen Regisseurs Jacques Audiard mit zehn Nominierungen ins Trophäenrennen. Das Epos “Der Brutalist” von US-Regisseur Brady Corbet hat sieben Gewinnchancen.

Mehr als 300 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.